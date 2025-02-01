В Сыктывкаре попытка избежать столкновения привела к тройному ДТП

В ночь на 1 февраля в центре Сыктывкара произошла авария, в которой невнимательность одного водителя обернулась столкновением между тремя автомобилями.

31 января около 23:29 в Сыктывкаре произошло ДТП. На проспекте Бумажников, непосредственно у дома №21, водитель Datsun on-DO, совершая выезд со дворовой территории, не предоставил приоритет Honda Civic, стремившемуся избежать аварийной ситуации. Как сообщает Госавтоинспекция Республики Коми, в результате маневра водитель Honda, который двигался в сторону улицы Комарова, оказался на встречной полосе и врезался в автомобиль Toyota.