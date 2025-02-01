В Сыктывкаре попытка избежать столкновения привела к тройному ДТП
- 20:30 1 февраля
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- Анастасия Амелькина
В ночь на 1 февраля в центре Сыктывкара произошла авария, в которой невнимательность одного водителя обернулась столкновением между тремя автомобилями.
31 января около 23:29 в Сыктывкаре произошло ДТП. На проспекте Бумажников, непосредственно у дома №21, водитель Datsun on-DO, совершая выезд со дворовой территории, не предоставил приоритет Honda Civic, стремившемуся избежать аварийной ситуации. Как сообщает Госавтоинспекция Республики Коми, в результате маневра водитель Honda, который двигался в сторону улицы Комарова, оказался на встречной полосе и врезался в автомобиль Toyota.
Как выяснилось позже, столкновение обошлось без госпитализаций. Водитель Honda, мужчина 1991 года рождения, получил небольшую травму уха, а его "коллега" 1988 года рождения, управлявший Toyota, отделался ушибом стопы левой ноги. Виновник происшествия, управлявший Datsun и имеющий 15-летний стаж вождения (получил права в 2010 году), в данный момент находится под проверкой правоохранительных органов.