В Сыктывкаре родители надеются на академическую карьеру для своих детей
- 19:00 1 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре родители выпускников колледжей ориентированы на высшее образование для своих детей — таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Старт карьеры.
Анкетирование, в котором приняли участие родители девятиклассников, поступающих в колледжи в 2025 году, и родители выпускников тех же годов, выявило, что половина из них видит продолжение обучения в вузах. При выборе колледжа треть родителей обратили внимание на способности и интересы своих детей, тогда как 20% смотрели на перспективность профессии и уровень зарплат. Качество преподавания и репутация учебного заведения также оказались в фокусе внимания, но лишь для 8% респондентов.
Любопытно, что на отзывы и расстояние до дома ориентируются по 6% родителей, а рейтинги колледжей считаются важными только для 5%. Количество бюджетных мест, стоимость обучения и имидж колледжа интересуют незначительное число опрошенных, примерно 5%, а выбор заведения с перспективой поступления в вуз — лишь 3%.
В дискуссиях на тему поступления матери в большей степени акцентируют внимание на желаниях и способностях детей, в то время как отцы оценивают профессии с точки зрения зарплаты и востребованности. Итоги опроса показывают, что большинство родителей всё же надеются на продолжение обучения в вузах — 33% видят своих детей на дневных отделениях, 20% — на заочных или вечерних. Лишь 21% планируют, что их дети сразу начнут работать после колледжа.