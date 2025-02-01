В Сыктывкаре родители надеются на академическую карьеру для своих детей

Фото из архива Pro Города

В Сыктывкаре родители выпускников колледжей ориентированы на высшее образование для своих детей — таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Старт карьеры. Анкетирование, в котором приняли участие родители девятиклассников, поступающих в колледжи в 2025 году, и родители выпускников тех же годов, выявило, что половина из них видит продолжение обучения в вузах. При выборе колледжа треть родителей обратили внимание на способности и интересы своих детей, тогда как 20% смотрели на перспективность профессии и уровень зарплат. Качество преподавания и репутация учебного заведения также оказались в фокусе внимания, но лишь для 8% респондентов.

Любопытно, что на отзывы и расстояние до дома ориентируются по 6% родителей, а рейтинги колледжей считаются важными только для 5%. Количество бюджетных мест, стоимость обучения и имидж колледжа интересуют незначительное число опрошенных, примерно 5%, а выбор заведения с перспективой поступления в вуз — лишь 3%.