В Коми стартует первенство СЗФО по биатлону

В Сыктывдинском районе Республики Коми готовятся к масштабным соревнованиям — первенству Северо-Западного федерального округа по биатлону, которое пройдет с 2 по 7 февраля. Ожидается участие около 150 молодых спортсменов.

Сыктывдинский район соберет юных биатлонистов со всего Северо-Запада России в рамках первенства округа, которое пройдет на знаменитом Лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Свыше 150 молодых талантов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской областей, а также Республик Коми и Карелии примут участие в состязаниях. 11 регион на этих соревнованиях представят 25 спортсменов.