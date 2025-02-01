В Коми стартует первенство СЗФО по биатлону
- 17:30 1 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывдинском районе Республики Коми готовятся к масштабным соревнованиям — первенству Северо-Западного федерального округа по биатлону, которое пройдет с 2 по 7 февраля. Ожидается участие около 150 молодых спортсменов.
Сыктывдинский район соберет юных биатлонистов со всего Северо-Запада России в рамках первенства округа, которое пройдет на знаменитом Лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Свыше 150 молодых талантов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской областей, а также Республик Коми и Карелии примут участие в состязаниях. 11 регион на этих соревнованиях представят 25 спортсменов.
На протяжении шести интенсивных дней участникам предстоит проявить себя в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами, спринте и эстафете. При этом конкуренция обещает быть особенно высокой, ведь к нам едут сильные команды из Карелии и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Минспорта Коми. Победители соревнований получат шанс выступить на первенстве России, которое стартует в Саранске уже с 9 февраля.