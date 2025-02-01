Более 50 процентов автовладельцев Коми считают существенными расходы на ОСАГО

Фото из архива Pro Города

Новый опрос от Авито Авто показал, что более половины российских автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными. Компания предлагает решение, способное облегчить финансовую нагрузку на пользователей. Исследование, проведенное Авито Авто с участием 10 000 автовладельцев, выявило, что значительная часть автолюбителей старается оптимизировать свои затраты на содержание транспортного средства. Опрос показал, что шаткие расходы, такие как топливо и неотложные ремонты, – основные точки для экономии.

Найти средство сэкономить помогает предложение от Авито Авто: пользователи, покупающие автомобиль через сервис Селект, получают компенсацию на полис ОСАГО, который 53% респондентов назвали значительным расходом. Об этом пишет Комиинформ.

Средние траты на автомобиль в 2024 году следующие:

ОСАГО – 11 249 рублей в год

КАСКО – 30 199 рублей в год

Плановое ТО – 23 133 рубля в год

Внеплановый ремонт – 38 669 рублей в год

Топливо – 9 387 рублей в месяц

Дополнительные расходы – 4 809 рублей в месяц

44% автовладельцев посчитали затраты на топливо ожидаемыми, а 41% подобным образом оценили расходы на ОСАГО. Впрочем, только 12% респондентов не планируют сокращать бюджет на обслуживание авто.