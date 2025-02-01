Студенты колледжа культуры Сыктывкара отправятся в танцевальный тур по Коми
- 14:30 1 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Молодые артисты колледжа культуры имени Вениамина Чисталева отправляются в гастрольный тур, чтобы порадовать жителей Коми разнообразием и энергией танца.
Студенты-хореографы Колледжа культуры имени Вениамина Чисталева готовятся совершить захватывающее турне по районам Коми, демонстрируя яркую и многогранную программу, которая неизбежно найдёт отклик в сердцах зрителей.
Как сообщает Минкульт Республики, уже 3 февраля жителей Инты ожидает погружение в волшебный мир танца, тогда как на следующий день, 4 февраля, эту же программу смогут оценить в селе Айкино Усть-Вымского района. Экскурсия организована силами хореографического отделения Коми республиканского колледжа культуры, который приближается к своему 65-летнему юбилею в 2025 году.
В программу концерта вошли разнообразные номера, представляющие все грани хореографического искусства: от завораживающих исполнений народных танцев до изысканного балета и смелых экспериментов современной хореографии. Особое место в спектре танцевальных выступлений займут номера из репертуара прославленных ансамблей Республики Коми, таких как народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Пелысь мольяс», а также ансамбль современной хореографии «Радейтӧм».