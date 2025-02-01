Студенты колледжа культуры Сыктывкара отправятся в танцевальный тур по Коми

Фото из архива Pro Города

Молодые артисты колледжа культуры имени Вениамина Чисталева отправляются в гастрольный тур, чтобы порадовать жителей Коми разнообразием и энергией танца. Студенты-хореографы Колледжа культуры имени Вениамина Чисталева готовятся совершить захватывающее турне по районам Коми, демонстрируя яркую и многогранную программу, которая неизбежно найдёт отклик в сердцах зрителей.

Как сообщает Минкульт Республики, уже 3 февраля жителей Инты ожидает погружение в волшебный мир танца, тогда как на следующий день, 4 февраля, эту же программу смогут оценить в селе Айкино Усть-Вымского района. Экскурсия организована силами хореографического отделения Коми республиканского колледжа культуры, который приближается к своему 65-летнему юбилею в 2025 году.