В Коми водитель КамАЗа попал под собственный грузовик

В Усинске произошёл инцидент, который ещё раз напоминает о важности внимательности и соблюдения правил безопасности на дороге. Мужчина забыл поставить грузовой автомобиль на тормоз и оказался под ним.

Эта ситуация имела место на подъезде к Баганскому месторождению. Опытный водитель КамАЗа, родившийся в 1972 году и имеющий стаж вождения с 2009 года, оказался в центре неприятных событий. Происшествие случилось около 18:30 в последний день января.