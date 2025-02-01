В Коми водитель КамАЗа попал под собственный грузовик
- 11:45 1 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Усинске произошёл инцидент, который ещё раз напоминает о важности внимательности и соблюдения правил безопасности на дороге. Мужчина забыл поставить грузовой автомобиль на тормоз и оказался под ним.
Эта ситуация имела место на подъезде к Баганскому месторождению. Опытный водитель КамАЗа, родившийся в 1972 году и имеющий стаж вождения с 2009 года, оказался в центре неприятных событий. Происшествие случилось около 18:30 в последний день января.
Мужчина остановил свой большегрузный автомобиль, однако, не принял меры, исключающие самопроизвольное скатывание машины. В результате КамАЗ, будучи оставленным без надежного удерживающего механизма, начал своё неконтролируемое движение и в итоге наехал на самого водителя. Об этом сообщает УГИБДД региона.
Пострадавший получил множество травм, среди которых перелом ног и многочисленные ушибы. Также у него диагностировали шок. Мужчина был срочно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Инцидент ещё раз подчёркивает, как важны навыки и внимательность, даже при большом опыте вождения. Это событие стало наглядным примером того, что в разных рабочих условиях необходимо проявлять максимальную осторожность и бдительность, чтобы предотвратить опасные ситуации, которые могут иметь тяжёлые последствия для жизни и здоровья.