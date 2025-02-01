В Коми свыше 400 водителей лишились авто за пьяную езду
- 10:45 1 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
В результате строгой борьбы с пьяным вождением, дороги Республики Коми в 2024 году стали безопаснее. За прошедший год было осуждено более 300 автовладельцев, вновь пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно докладу, представленному главным прокурором Коми Николаем Егоровым на коллегии ведомства, в течение 2024 года в регионе было осуждено более 300 водителей, которые повторно совершили преступление, сев за руль в состоянии опьянения. По сравнению с предыдущим годом число таких нарушителей сократилось почти в полтора раза. Николай Егоров подчеркнул, что данному положительному результату способствовали несколько важных факторов. В первую очередь, это лишение свободы ранее осуждённых граждан за аналогичные преступления, а также активное применение конфискации транспортных средств у водителей, нарушивших правила дорожного движения.
Как пишет БНК, важную роль в снижении количества таких правонарушений сыграло лишение свободы рецидивистов, а также обширная конфискация автомобилей у водителей, нарушающих закон. С 2022 года прокуратура Коми активно применяет меру конфискации, изъяв у нарушителей свыше 400 транспортных средств, включая элитные автомобили таких марок, как BMW, Audi, Toyota Land Cruiser и Lexus. В отдельных случаях владельцам пришлось расстаться с денежным эквивалентом их транспорта на сумму, превышающую 2 миллиона рублей.
Эта стратегическая мера позволила не только значительно сократить число нарушителей, но и послужила важным сигналом для общественности о неизбежности наказания за подобные правонарушения. Она продемонстрировала решимость местных властей в борьбе с пьянством за рулем, что, в конечном счете, содействует улучшению дорожной безопасности и снижению числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем.