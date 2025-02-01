В Коми свыше 400 водителей лишились авто за пьяную езду

В результате строгой борьбы с пьяным вождением, дороги Республики Коми в 2024 году стали безопаснее. За прошедший год было осуждено более 300 автовладельцев, вновь пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно докладу, представленному главным прокурором Коми Николаем Егоровым на коллегии ведомства, в течение 2024 года в регионе было осуждено более 300 водителей, которые повторно совершили преступление, сев за руль в состоянии опьянения. По сравнению с предыдущим годом число таких нарушителей сократилось почти в полтора раза. Николай Егоров подчеркнул, что данному положительному результату способствовали несколько важных факторов. В первую очередь, это лишение свободы ранее осуждённых граждан за аналогичные преступления, а также активное применение конфискации транспортных средств у водителей, нарушивших правила дорожного движения.