В Коми за январь зафиксировали рекордный снегопад в условиях аномального тепла за последние 30 лет
- 09:50 1 февраля
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- Анастасия Амелькина
Январь 2025 года принес в Коми самый сильный снегопад за последние 30 лет при необычайно высоких температурах. По данным ЦГМС региона, этот месяц стал вторым по теплу за три десятилетия, уступив лишь январю 2007 года на символические 0,3 градуса.
Тем временем, январь 2020 года занял третье место с показателем минус 8 градусов. Температурный рекорд сопровождался обильными осадками: в январе 2025 года выпало 91 миллиметр снега, что превзошло показатели предыдущих "тёплых" январей 2007 и 2020 годов, когда выпало лишь 70 и 72 миллиметра соответственно.
Интересно, что необычно теплым январям предыдущих лет всегда предшествовали аномально теплые декабри. Февраль же демонстрировал контрасты: в 2007 году он был морозным и сухим, в 2020 — неожиданно теплым и снежным.
Начало февраля 2025 года обещает усиление морозов на севере региона. Однако, в южных районах прогнозируется влияние снежного циклона, который принесет обильные снежные осадки 2-3 февраля. Ожидается, что они составят 30-50% от февральской нормы, увеличивая снежный покров на 15 сантиметров. Как пишет БНК, погодная обстановка стабилизируется после того, как циклон отойдет на восток 4-5 февраля: снегопады прекратятся, и начнется похолодание.