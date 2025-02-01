В Коми за январь зафиксировали рекордный снегопад в условиях аномального тепла за последние 30 лет

Январь 2025 года принес в Коми самый сильный снегопад за последние 30 лет при необычайно высоких температурах. По данным ЦГМС региона, этот месяц стал вторым по теплу за три десятилетия, уступив лишь январю 2007 года на символические 0,3 градуса.

Тем временем, январь 2020 года занял третье место с показателем минус 8 градусов. Температурный рекорд сопровождался обильными осадками: в январе 2025 года выпало 91 миллиметр снега, что превзошло показатели предыдущих "тёплых" январей 2007 и 2020 годов, когда выпало лишь 70 и 72 миллиметра соответственно.