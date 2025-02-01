В Сыктывкаре десятки сотрудников зарегистрировались как доноры гемостволовых клеток, чтобы помочь коллеге

Центр крови Сыктывкара и АО "Коми энергосбытовая компания" объединили усилия в благородной акции, направленной на расширение регистра доноров гемостволовых клеток (ГСК). Результатом инициативы стало присоединение 46 новых доноров.

Работники компании решили стать донорами, когда одному из сотрудников организации понадобилась жизненно важная пересадка гемостволовых клеток. Вдохновленные желанием помочь, коллеги решили не только поддержать его морально, но и активно вступить в регистр доноров ГСК. Этим они существенно увеличили шансы на выздоровление своего товарища и других нуждающихся. Об этом сообщается на официальной странице службы крови Сыктывкара.

Первоначально желание откликнуться проявили около 90 сотрудников, однако строгие медицинские проверки оставили в строю 46 из них. Это число явилось даже более высоким, чем ожидалось, учитывая, что многие из участников акции впервые задумывались о донорстве и не до конца понимали состояния своего здоровья.

Организация мероприятия была отмечена за безопасность и удобство: просторные помещения, любезно предоставленные компанией, и угощения в виде чая, кофе и выпечки для доноров. Процедура потребовала всего 1,5 часа.