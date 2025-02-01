Морозы на севере и оттепель на юге: погода в Коми в первый день февраля

Фото из архива Pro Города

Погода в Республике Коми 1 февраля обещает удивить разнообразием атмосферных явлений: от метелей в северных районах до капель теплого дождя на юге. Как прогнозирует ЦГМС региона, в первый день февраля жители Республики Коми могут рассчитывать на весьма пёструю погодную палитру. В северных округах ожидаются облачные небо с временами обильными снегопадами, местами с мокрым снегом, а в южных областях - дождливые условия.

Жителям Воркутинского района стоит приготовиться к порывистым ветрам, которые достигнут силы до 14 метров в секунду и повлекут за собой метели. Температура ночью может опуститься до -22°С в северных районах, а днём лучше не рассчитывать более чем на -5°С. На юге Коми напротив, тёплая атмосфера с отметкой в +2°С днём и ночью.