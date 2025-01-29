ЛДПР предложила выплачивать студенческий материнский капитал мамам до 25 лет

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Депутаты ЛДПР в Государственной Думе во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект, который предполагает выплату 833 024 рублей россиянкам, родившим или усыновившим первого ребенка до 25 лет, если они учатся очно в учреждениях среднего профессионального или высшего образования. При рождении второго ребенка выплата увеличится на 202 643 рубля.

По мнению авторов инициативы, это позволит молодым семьям чувствовать себя более защищенно и уверенно при планировании беременности, создаст благоприятные условия для рождения детей женщинами в молодом возрасте и поможет в преодолении демографического кризиса, повысив рождаемость.

Предлагаемый законопроект направлен на заключение Правительства Российской Федерации.

Инициатива направлена на решение демографических проблем: средний возраст рождения первого ребенка в России достиг 26 лет, в Республике Коми он еще выше – 29 лет. Авторы проекта уверены, что поддержка молодых мам поможет изменить эту тенденцию, а также создать условия для рождения детей в студенческих семьях.

Полученные средства женщины смогут направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребёнка до достижения им трех лет.

Депутаты и активисты ЛДПР в Коми считают, что закон о студенческом маткапитале в республике будет очень востребованным.