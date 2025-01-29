Сыктывкарский ЛПК получил комплексное экологическое разрешение

АО «СЛПК» получило комплексное экологическое разрешение (КЭР), подтверждающее, что производство комбината соответствует принципам наилучших доступных технологий и экологических стандартов. Документ сроком на 7 лет выдало межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу. Сыктывкарский ЛПК стал первым предприятием лесной отрасли в Республике Коми, получившим КЭР.

«Наша компания всегда была одним из флагманов внедрения оптимальных производственных и экологических практик в целлюлозно-бумажной промышленности России. Сегодня на производстве применяется более 30 наилучших доступных технологий (НДТ), например, метод ECF-отбелки целлюлозы (без использования элементарного хлора), технологии по снижению воздействия на атмосферный воздух, по сокращению образования сточных вод и др. Некоторые наши практики легли в основу справочника НДТ для целлюлозно-бумажного производства. Получение КЭР служит признанием нашей экологической политики, направленной на внедрение природосберегающих технологий и минимизацию воздействия на окружающую среду», – сказал главный эколог АО «СЛПК» Дмитрий Караваев.