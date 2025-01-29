В Коми досмотрели пряности и специи из Индии для студента из местного учебного заведения
- 17:30 29 января
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- Инесса Богатая
В январе 2025 года специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку подкарантинной продукции, прибывшей из Индии.
На территорию Республики Коми посредством международного почтового отправления было доставлено 0,5 килограмма специй и пряностей.
В посылке находились плоды зеленого и черного кардамона, смесь кардамона и зиры, а также красный перец чили, предназначенные для студента одного из учебных заведений Республики Коми.
Согласно решению комиссии Таможенного союза "О мерах по обеспечению карантина растений в Евразийском экономическом союзе", продукция прошла контрольные мероприятия.
Результаты проверки показали отсутствие нарушений законодательства.
Напомним, временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн призвал сделать "северные" надбавки к заработной плате доступными с первого дня трудоустройства. По мнению чиновника, это поможет сделать регион привлекательной для работы.