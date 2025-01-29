Ростислав Гольдштейн: "северные" надбавки к зарплате сделаем доступными с первого дня работы

Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн призвал сделать "северные" надбавки доступными с первого дня трудоустройства. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Это крайне важно для нашей республики, так как касается вопроса дефицита квалифицированных кадров в социальных сферах. Алексей Кулиш сообщил о предложении Федерации профсоюзов Коми, с которым я полностью согласен. Нам необходимо устранить несправедливость в оплате труда: я поручил министерству экономического развития подготовить проект изменений в региональных законах к 1 марта", – написал руководитель региона.

Отметим, что сейчас в полном объеме добавка начисляется только по прошествии пяти лет работы в условиях Крайнего Севера и аналогичных территориях, за исключением молодёжи.

Как отметил врио Главы республики, этого недостаточно.