Ростислав Гольдштейн: "северные" надбавки к зарплате сделаем доступными с первого дня работы
- 12:45 29 января
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- Инесса Богатая
Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн призвал сделать "северные" надбавки доступными с первого дня трудоустройства. Об этом он сообщил в социальных сетях.
"Это крайне важно для нашей республики, так как касается вопроса дефицита квалифицированных кадров в социальных сферах. Алексей Кулиш сообщил о предложении Федерации профсоюзов Коми, с которым я полностью согласен. Нам необходимо устранить несправедливость в оплате труда: я поручил министерству экономического развития подготовить проект изменений в региональных законах к 1 марта", – написал руководитель региона.
Отметим, что сейчас в полном объеме добавка начисляется только по прошествии пяти лет работы в условиях Крайнего Севера и аналогичных территориях, за исключением молодёжи.
Как отметил врио Главы республики, этого недостаточно.
"Если мы изменим этот принцип, республика станет более привлекательной для жизни и работы. К нам с большей вероятностью приедут высококвалифицированные специалисты из других регионов, а они нам нужны в таких сферах, как медицина и образование, и во многих других", – подытожил Р. Гольдштейн.