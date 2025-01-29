В Коми врач стоматолог-ортопед может получать до 600 тысяч рублей в месяц
- 14:30 29 января
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Специалисты hh.ru проанализировали данные за январь 2025 года и определили шансы найти работу с приличным заработком, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.
Согласно исследованию местного рынка труда, средний доход, доступный жителям региона, сейчас составляет 68, 7 тысячи рублей. За прошедший год предложения по зарплате в Коми увеличились на 18%. При этом каждая десятая вакансия предлагает доход свыше 178 тысяч рублей, что на 12% чаще, чем в прошлом году, когда компании региона предлагали столь высокие зарплаты.
Эксперты hh.ru также сформировали список самых высокооплачиваемых профессий по итогам января в Коми. В него вошли:
- Стоматолог-ортопед, получающий до 600 000 рублей ежемесячно "на руки",
- Водитель лесовоза с доходом до 430 000 рублей на руки,
- Невролог, зарплата которого составляет до 300 000 рублей на руки,
- Начальник участка (технологический трубопровод), имеющий доход до 300 000 рублей на руки,
- Супервайзер по бурению (г. Усинск), зарабатывающий до 260 000 рублей на руки,
- Агент по банкротству с доходом от 200 000 рублей на руки,
- Инженер-геодезист, чей заработок достигает 240 000 рублей до вычета налогов,
- Главный бухгалтер с зарплатой 197 000 рублей до вычета налогов.