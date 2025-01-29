В Коми врач стоматолог-ортопед может получать до 600 тысяч рублей в месяц

Специалисты hh.ru проанализировали данные за январь 2025 года и определили шансы найти работу с приличным заработком, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Согласно исследованию местного рынка труда, средний доход, доступный жителям региона, сейчас составляет 68, 7 тысячи рублей. За прошедший год предложения по зарплате в Коми увеличились на 18%. При этом каждая десятая вакансия предлагает доход свыше 178 тысяч рублей, что на 12% чаще, чем в прошлом году, когда компании региона предлагали столь высокие зарплаты.