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Доверчивый сыктывкарец передал данные своей карты лже-сотруднику банка ради несуществующего подарка

Доверчивый сыктывкарец передал данные своей карты лже-сотруднику банка ради несуществующего подарка Фото из архива

В отделение полиции Сыктывкара обратился 43-летний сотрудник лесной компании. Он рассказал, что через социальные сети получил уведомление о "дне рождения" от банка, где он обслуживается.

Для получения подарка ему предложили пройти по ссылке и заполнить форму. В сообщении также указали ограниченное время, в течение которого можно воспользоваться предложением.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, мужчина без колебаний выполнил указания неизвестного отправителя, ввел все данные своей банковской карты, включая CVC-код и цифры из сообщения.

После передачи секретных данных с его счета сняли более 160 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

МВД по Республике Коми напоминает, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных лиц и передавать им личные данные и коды безопасности из смс.

Любую информацию, получаемую через интернет и мобильные устройства, следует проверять через официальные источники. Если разговор с незнакомцем касается денежных вопросов, прервите его и обратитесь за консультацией в банк, где у вас размещены средства.

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