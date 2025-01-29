Доверчивый сыктывкарец передал данные своей карты лже-сотруднику банка ради несуществующего подарка

В отделение полиции Сыктывкара обратился 43-летний сотрудник лесной компании. Он рассказал, что через социальные сети получил уведомление о "дне рождения" от банка, где он обслуживается.

Для получения подарка ему предложили пройти по ссылке и заполнить форму. В сообщении также указали ограниченное время, в течение которого можно воспользоваться предложением.