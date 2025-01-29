Доверчивый сыктывкарец передал данные своей карты лже-сотруднику банка ради несуществующего подарка
- 11:45 29 января
- 16+
- Инесса Богатая
В отделение полиции Сыктывкара обратился 43-летний сотрудник лесной компании. Он рассказал, что через социальные сети получил уведомление о "дне рождения" от банка, где он обслуживается.
Для получения подарка ему предложили пройти по ссылке и заполнить форму. В сообщении также указали ограниченное время, в течение которого можно воспользоваться предложением.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, мужчина без колебаний выполнил указания неизвестного отправителя, ввел все данные своей банковской карты, включая CVC-код и цифры из сообщения.
После передачи секретных данных с его счета сняли более 160 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД по Республике Коми напоминает, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных лиц и передавать им личные данные и коды безопасности из смс.
Любую информацию, получаемую через интернет и мобильные устройства, следует проверять через официальные источники. Если разговор с незнакомцем касается денежных вопросов, прервите его и обратитесь за консультацией в банк, где у вас размещены средства.