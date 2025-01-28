В Сыктывкаре начинающий предприниматель возвратил государству деньги на развитие бизнеса

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Предприниматель из Сыктывкара вернул государственные средства. Мужчина, решивший заняться производством сувениров, сумел отчитаться только за половину полученного финансирования после открытия бизнеса. По информации пресс-службы УФССП по Коми, малоимущий житель Сыктывкара начал выпуск сувенирной продукции. Он разработал план начальных затрат на сумму в 250 тысяч рублей и заключил социальный контракт с центром соцзащиты для ведения собственной предпринимательской деятельности, получив необходимую сумму.

Бизнесмен обязан был в течение года доказывать целевое использование выданных средств, но отчитался лишь за половину потраченной суммы. Вследствие нарушения условий контракта, центр соцзащиты потребовал возврата всей суммы в размере 250 тысяч. Поскольку мужчина добровольно не погасил долг, учреждение обратилось в суд, что привело к открытию исполнительного производства в ОСП по Эжвинскому району.

Судебный пристав наложила запрет на регистрационные действия с квартирой должника и на его банковские счета. Эти меры действовали до тех пор, пока должник не представил платёжные документы, подтверждающие оплату долга напрямую взыскателю.

Приставы Коми напоминают, что при погашении долгов нужно сразу уведомить их об этом и приложить соответствующие платёжные документы. Это можно сделать в личном кабинете на портале Госуслуг, выбрав подходящую тему обращения.