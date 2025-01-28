60% работающих сыктывкарцев помнят свою первую зарплату
- 19:00 28 января
- 16+
- Инесса Богатая
60% жителей Сыктывкара помнят размер своей первой зарплаты. Женщины запоминают этот момент чаще мужчин (65% по сравнению с 55%). Об этом сообщает SuperJob.
С возрастом такие детали стираются из памяти: среди респондентов до 35 лет помнят сумму своего первого заработка 65%, тогда как среди тех, кому за 45, этот показатель составляет 59%.
На что же уходит первая зарплата? Наиболее распространенные траты — на одежду (14%) и продукты питания (10%). По 9% респондентов сообщили, что потратили деньги на семейные нужды и покупку техники. 8% передали свою зарплату родителям или партнеру, 7% выделили средства на подарки близким, 6% оплатили коммунальные услуги, а 5% решили побаловать себя. По 4% отметили, что первая зарплата была потрачена на путешествия и накопления. Еще по 3% вложились в образование, тратили на сладости и деликатесы, покупку телефона или погашение долгов. 1% вспомнили, что праздновали первую получку с друзьями. Кто-то потратил первую зарплату на велосипед, часы или парфюм, а кто-то пожертвовал на благотворительность.
Женщины чаще мужчин направляли первую зарплату на покупку одежды (16% против 12%), на бытовые нужды (12% против 6%) и на образование (5% против 1%). Они также чаще передавали деньги родным или супругу. В то время как мужчины охотнее тратили на продукты питания (12% по сравнению с 8% у женщин), технику (11% против 7%) и возврат долгов (5% против нуля у женщин).