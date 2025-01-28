60% работающих сыктывкарцев помнят свою первую зарплату

60% жителей Сыктывкара помнят размер своей первой зарплаты. Женщины запоминают этот момент чаще мужчин (65% по сравнению с 55%). Об этом сообщает SuperJob.

С возрастом такие детали стираются из памяти: среди респондентов до 35 лет помнят сумму своего первого заработка 65%, тогда как среди тех, кому за 45, этот показатель составляет 59%.