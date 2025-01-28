В Коми женщина перевела аферистке миллион рублей ради улучшения здоровья

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В полицию Сосногорска поступило заявление о мошенничестве, связанном с оказанием оккультных услуг. Правоохранители выяснили, что в социальной сети заявительница увидела рекламу астролога. Объявление подразумевало, что специалист может помочь в снятии заговоров и порчи, улучшить жизнь и обеспечить решение проблем. Заинтересовавшись, девушка связалась с автором поста, чтобы наладить своё здоровье.

В переписке "эксперт" обрисовала, что процесс лечения займет много времени, и это не испугало клиентку. Тогда женщина предложила план действий, в который входили средства на специальные материалы, предоплата нескольких сеансов, а также дополнительные расходы на взаимодействие с другими специалистами.

Девушка согласилась с условиями. Для оплаты магических сессий она оформила кредиты в банке на общую сумму в один миллион рублей. Все деньги она переводила в течение определенного времени, участвуя в запланированных онлайн-сессиях. Внезапно аферистка удалила свою страницу и прекратила общение, не выполнив свои обещания.

Следствие открыло уголовное дело по факту мошенничества.

МВД по Коми призывает граждан быть внимательными и предупредить своих близких об опасности стать жертвой обмана. Следует помнить, что телефонные мошенники могут выдавать себя за банковских работников, сотрудников социальных служб, пенсионного фонда, почтовых служб, силовых структур, а также экстрасенсов и целителей.