Смертельную аварию под Сыктывкаром с большегрузами спровоцировал лесовоз
- 10:45 28 января
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- Инесса Богатая
Лесовоз стал причиной смертельного ДТП под Сыктывкаром. В ГАИ по Коми собрали данные о столкновении двух грузовиков, в результате которого погиб один из водителей.
Как сообщает "БНК" со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми, происшествие случилось 27 января около 12:07 в Сыктывдинском районе. Мужчина 1980 года рождения управлял лесовозом Volvo на трассе "Обход Сыктывкара". На втором километре он потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой, также Volvo с полуприцепом.
Водитель второй фуры, мужчина 1994 года рождения, погиб на месте. На фотографии и видео можно заметить, что после столкновения лесовоз потерял древесный груз, который оказался на проезжей части.
Напомним, что в Коми 25 января двое пожилых граждан попали под колеса авто. Первое ДТП случилось в Ухте в 10:50 утра. За рулем автомобиля Geely был 61-летний водитель, который двигался по проспекту Космонавтов. Возле дома №17/2 он сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. 76-летний пешеход получил растяжения связок коленного и плечевого суставов, но госпитализация не потребовалась. Второе аналогичное происшествие произошло в Воркуте в 17:00.