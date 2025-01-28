Смертельную аварию под Сыктывкаром с большегрузами спровоцировал лесовоз

Лесовоз стал причиной смертельного ДТП под Сыктывкаром. В ГАИ по Коми собрали данные о столкновении двух грузовиков, в результате которого погиб один из водителей.

Как сообщает "БНК" со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми, происшествие случилось 27 января около 12:07 в Сыктывдинском районе. Мужчина 1980 года рождения управлял лесовозом Volvo на трассе "Обход Сыктывкара". На втором километре он потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой, также Volvo с полуприцепом.