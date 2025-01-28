В Сыктывкаре управляющая компания заплатила около 400 тысяч рублей за потоп
- 09:50 28 января
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- Инесса Богатая
Управляющая компания была обязана возместить ущерб жителю Сыктывкара за потоп. Об этом сообщает УФССП России по Республике Коми.
Из-за того, что организация отказалась добровольно выплатить компенсацию жильцу квартиры, ее размер увеличился на 60%.
В результате аварии общедомового стояка горячей воды, двухкомнатная квартира понесла значительные повреждения. Эксперт оценил стоимость ремонта в 236 тысяч рублей. Управляющая компания отказалась вносить компенсацию по собственному желанию, и после судебного разбирательства — с учетом штрафов и издержек — сумма увеличилась в 1,6 раза.
После возбуждения исполнительного производства по взысканию 389 тысяч рублей, судебный пристав из отдела Сыктывкара №2 предупредила руководителя управляющей компании о возможной уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Ввиду неоплаты долга в установленный срок, было наложено взыскание на банковский счет компании.
Суммы, поступающие в банк, перенаправлялись на депозит суда до полного исполнения требований. Размер исполнительского сбора был выделен в отдельное производство.