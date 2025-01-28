Доходы бюджета Коми в 2024 году увеличились почти на 6%
- 06:30 28 января
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- Инесса Богатая
Владимир Казаков представил предварительный отчет по исполнению бюджетов Республики Коми и местных бюджетов за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Коми.
По заявлениям руководителя ведомства, в 2024 году доходы республиканского бюджета составили 121,8 млрд рублей. Это превышает показатели 2023 года на 6,5 млрд рублей или на 5, 7%. Бюджетные доходы оказались выше запланированных значений на 13,4 млрд рублей, что составляет увеличение на 12,4 %.
Расходы республиканского бюджета выросли по сравнению с прошлым годом на 5,1 млрд рублей или на 4,3%, достигнув 123,7 млрд рублей. Как отметил В. Казаков, превышение запланированных доходов позволило завершить 2024 год с дефицитом в 2 млрд рублей при прогнозируемом значении 16,4 млрд рублей.
Также выросли доходы местных бюджетов, выбравшие за 2024 год 4,2 млрд рублей, что на 7,9 % больше по сравнению с предыдущим годом. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,1 млрд рублей, что соответствует приросту на 13% по отношению к 2023 году. Из общего объема поступлений в местные бюджеты республика предоставила 68,6 % в виде безвозмездных субсидий, составляющих 39,3 млрд рублей. Общие расходы муниципалитетов выросли на 4,2 млрд рублей или 7,9 %. В итогах 2024 года совокупный дефицит снизился до 0,8 млрд рублей.
Министр также указал, что величина государственного долга Республики Коми снизилась до 25,3 млрд рублей, что на 19,1 млрд рублей меньше, чем предполагалось. Состав госдолга изменился, теперь он полностью состоит из бюджетных кредитов, без коммерческих займов.