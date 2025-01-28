Доходы бюджета Коми в 2024 году увеличились почти на 6%

Владимир Казаков представил предварительный отчет по исполнению бюджетов Республики Коми и местных бюджетов за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Коми.

По заявлениям руководителя ведомства, в 2024 году доходы республиканского бюджета составили 121,8 млрд рублей. Это превышает показатели 2023 года на 6,5 млрд рублей или на 5, 7%. Бюджетные доходы оказались выше запланированных значений на 13,4 млрд рублей, что составляет увеличение на 12,4 %.