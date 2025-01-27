Жители Коми за неделю перевели телефонным мошенникам более 18 миллионов рублей

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За последнюю неделю в Коми 34 жителя стали жертвами обмана, потеряв более 18 миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщает МВД по региону. Несмотря на осведомленность о различных уловках, в 28 случаях люди утратили бдительность во время общения с аферистами.

Так, жительница Сыктывкара, родившаяся в 1993 году, поверила обещанию некоего финансового аналитика о высоких доходах на бирже. Мужчина, ссылаясь на необходимость пополнения депозита для участия в торгах, убедил её переводить деньги на «брокерский счет». Псевдоэксперт сообщил, что для заключения сделок ей нужно выполнить определённое количество операций и иметь минимальную сумму на счете. Доверчивая горожанка сначала вложила свои сбережения, а затем и кредитные средства. Когда она попыталась узнать о выводе средств, её связь с наставником прервалась. Всего потерпевшая перечислила около трёх миллионов рублей, но свои деньги вернуть не смогла.

Бухгалтер из Ухты и пенсионер из Воркуты, 1960 года рождения, оказались обмануты рассказами о фальшивых кредитах. Лжеполицейские сообщили о банковских займах, оформленных на их имена третьими лицами. Угрожая возможной утечкой данных, поддельные правоохранители советовали взять специальные «встречные» кредиты для аннулирования долгов. Поверив мошенникам, они перевели более полутора миллионов рублей на сторонние счета. Позже осознали, что были обмануты.

Работница местной фирмы 1972 года рождения поверила в возможность быстрого заработка. Познакомившись в интернете с молодым человеком, представившимся сотрудником инвестиционной компании, она решила вложить средства. Он предложил список успешных компаний и рекомендовал использовать специальный сайт для инвестиций. Выполняя его советы, женщина перевела 10 тысяч рублей из личных средств и 635 тысяч в кредитных. Набрав нужную сумму для вывода, она ввела данные своей карты, но деньги так и не вернулись.