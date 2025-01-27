Под Сыктывкаром столкнулись два грузовика: есть погибший
- 15:07 27 января
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- Инесса Богатая
Под Сыктывкаром столкнулись два большегруза. Авария случилась 27 января около полудня на дороге "Обход Сыктывкара". О подробностях сообщает ГИБДД по Коми.
По данным пресс-службы регионального ведомства. Водитель одного из Volvo, мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком той же марки. У второго авто был прицеп.
Сообщается, что на месте погиб водитель второй фуры, мужчина 1994 года рождения.
На месте аварии работают сотрудники Управления Госавтоинспекции. Один из большегрузов — лесовоз, прицеп которого после дорожно-транспортного происшествия оказался на боку. Бревна разбросаны по всей дороге.
Детали происшествия выясняются.
Напомним, 16 января рядом с Эжвинским районом Сыктывкара в Республике Коми произошло столкновение двух грузовых автомобилей. На 22-м километре объездного пути водитель машины Mercedes-Benz Actros с прицепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo Trucks с прицепом «Тонар». В результате аварии автомобиль Mercedes съехал с дороги.