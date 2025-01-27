Под Сыктывкаром столкнулись два грузовика: есть погибший

Под Сыктывкаром столкнулись два большегруза. Авария случилась 27 января около полудня на дороге "Обход Сыктывкара". О подробностях сообщает ГИБДД по Коми.

По данным пресс-службы регионального ведомства. Водитель одного из Volvo, мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком той же марки. У второго авто был прицеп.