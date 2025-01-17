Выяснились подробности ДТП с двумя грузовиками между Сыктывкаром и Эжвой
- 09:50 17 января
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- Инесса Богатая
В районе Эжвы произошло столкновение двух грузовиков. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Как передает издание, авария случилась 16 января в 16:30. 51-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с прицепом Schmitz двигался по объездной дороге Сыктывкара, начиная от ул.1-й Промышленной в направлении Эжвинского района.
На 22-м километре объездной дороги водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo Trucks с прицепом "Тонар". В результате этого происшествия Mercedes съехал с трассы.
40-летний водитель Volvo получил травму головы, сотрясение мозга, а также переломы правой голени и бедра. Медики "скорой" помощи госпитализировали его. Пристегнутые ремни безопасности помогли избежать более серьезных последствий.
Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Важно учитывать состояние дороги и выполнять маневры только при полной безопасности для всех, находящихся на дороге.