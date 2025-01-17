Выяснились подробности ДТП с двумя грузовиками между Сыктывкаром и Эжвой

В районе Эжвы произошло столкновение двух грузовиков. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Как передает издание, авария случилась 16 января в 16:30. 51-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с прицепом Schmitz двигался по объездной дороге Сыктывкара, начиная от ул.1-й Промышленной в направлении Эжвинского района.