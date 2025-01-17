Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Выяснились подробности ДТП с двумя грузовиками между Сыктывкаром и Эжвой

Выяснились подробности ДТП с двумя грузовиками между Сыктывкаром и ЭжвойФото: скриншот из видео очевидца

В районе Эжвы произошло столкновение двух грузовиков. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Как передает издание, авария случилась 16 января в 16:30. 51-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с прицепом Schmitz двигался по объездной дороге Сыктывкара, начиная от ул.1-й Промышленной в направлении Эжвинского района.

На 22-м километре объездной дороги водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo Trucks с прицепом "Тонар". В результате этого происшествия Mercedes съехал с трассы.

40-летний водитель Volvo получил травму головы, сотрясение мозга, а также переломы правой голени и бедра. Медики "скорой" помощи госпитализировали его. Пристегнутые ремни безопасности помогли избежать более серьезных последствий.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Важно учитывать состояние дороги и выполнять маневры только при полной безопасности для всех, находящихся на дороге.

...

  • 0

Популярное

Последние новости