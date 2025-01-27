Эксперты определили лидеров онлайн-продаж сим-карт в Коми

В России растут услуги дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily. МТС возглавила ТОП по количеству удаленных подключений.

В исследовании ИАА TelecomDaily, посвященном рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи, приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно*. Так, 79% респондентов предпочтут не ходить за новой симкой в салон связи, а заказать ее в онлайн-магазине. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).