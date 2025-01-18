Житель Коми завоевал серебро на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани
- 23:20 18 января
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- Анастасия Амелькина
В Казани, на территории современного лыжно-биатлонного комплекса «Мирный», проходит V этап престижного ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Сегодняшний день был посвящён спринту, который проводился классическим стилем.
Участники продемонстрировали не только скорость, но и технику, выносливость и умение бороться до последнего метра дистанции. В финальном забеге победу одержал Александр Терентьев, который показал впечатляющий результат. Однако всего 0,14 секунды отделили его от второго места, которое занял представитель Республики Коми — Ермил Вокуев. Третью ступень пьедестала почёта занял известный лыжник Александр Большунов, который также показал достойный результат. Об этом рассказал в своих соцсетях врио Главы Коми.
Ермил Вокуев, несмотря на столь минимальный отрыв от лидера, доказал, что способен бороться с сильнейшими спортсменами страны. Его выступление стало настоящим праздником для болельщиков из Коми, которые с гордостью следят за успехами своего земляка.
Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн не остался в стороне и поздравил Вокуева с заслуженной наградой. В своём сообщении в социальных сетях он написал: «Поздравляю нашего земляка Ермила Вокуева с серебром в спринте на пятом этапе Кубка России в Казани! Желаю Ермилу новых побед и достижений! Мы гордимся нашими спортсменами!».
Соревнования продолжаются, и завтра лыжников ждёт новый вызов — скиатлон. Женские старты запланированы на 11:00, а мужчины выйдут на дистанцию в 12:50. Зрители ожидают ещё больше ярких моментов и напряжённой борьбы за медали.