Житель Коми завоевал серебро на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани

В Казани, на территории современного лыжно-биатлонного комплекса «Мирный», проходит V этап престижного ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Сегодняшний день был посвящён спринту, который проводился классическим стилем.

Участники продемонстрировали не только скорость, но и технику, выносливость и умение бороться до последнего метра дистанции. В финальном забеге победу одержал Александр Терентьев, который показал впечатляющий результат. Однако всего 0,14 секунды отделили его от второго места, которое занял представитель Республики Коми — Ермил Вокуев. Третью ступень пьедестала почёта занял известный лыжник Александр Большунов, который также показал достойный результат. Об этом рассказал в своих соцсетях врио Главы Коми.