Сыктывкарца обвиняют в опубликовании интимных видео своей бывшей возлюбленной
- 23:20 26 января
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- Елизавета Петрова
По информации МВД Коми, в Сыктывкаре завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 43-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей.
Ему инкриминируется незаконное распространение порнографических материалов через интернет.
Во время предварительного следствия выяснилось, что обвиняемый снимал видео и фотографии во время интимной связи со своей партнершей. Через три года после расставания мужчина, используя свою учетную запись в социальной сети, распространил ограниченному числу пользователей контент порнографического характера с её участием.
Сотрудники отдела уголовного розыска Сыктывкарской полиции идентифицировали владельца этих материалов. Пробыв с обыском в квартире подозреваемого, они изъяли телефоны и другие устройства с запрещенными файлами. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре неизвестные лица вымогали деньги у молодого человека, угрожая распространить его личное видео. Они требовали 35 000 рублей, но парень заплатил лишь 15 000. Несмотря на это, видео все равно оказалось у его подруги.