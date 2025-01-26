Сыктывкарца обвиняют в опубликовании интимных видео своей бывшей возлюбленной

Фото из архива редакции

По информации МВД Коми, в Сыктывкаре завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 43-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей. Ему инкриминируется незаконное распространение порнографических материалов через интернет.

Во время предварительного следствия выяснилось, что обвиняемый снимал видео и фотографии во время интимной связи со своей партнершей. Через три года после расставания мужчина, используя свою учетную запись в социальной сети, распространил ограниченному числу пользователей контент порнографического характера с её участием.

Сотрудники отдела уголовного розыска Сыктывкарской полиции идентифицировали владельца этих материалов. Пробыв с обыском в квартире подозреваемого, они изъяли телефоны и другие устройства с запрещенными файлами. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.