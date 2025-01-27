Сыктывкарский угонщик получил 3 года колонии: он забыл свои документы в чужом авто

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В Сыктывкарском городском суде Республики Коми состоялось рассмотрение уголовного дела против 42-летнего местного жителя 42 лет. Он признан виновным в угоне авто. Обвинение в суде поддержал представитель прокуратуры столицы региона.

Как сообщает "Комиинформ", 10 августа 2024 года в Сыктывкаре мужчина, ранее неоднократно судимый, заметил иномарку с ключами в замке зажигания.

Решив воспользоваться чужой машиной, он завел ее и поехал к ближайшей парковке. Оставив там автомобиль, сыктывкарец продолжил свои дела, забыв в салоне рюкзак с личными вещами и документами. Из-за этого "прокола" полиции не составило труда разыскать угонщика.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние.

Суд учел, что ранее в отношении жителя Сыктывкара уже выносился приговор, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.