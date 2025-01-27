В Сыктывкаре в микрорайоне "Орбита" появится еще один сквер

Фото из архива

В Сыктывкаре в микрорайоне "Орбита" обустроят новый сквер. Об этом сообщает "БНК". По информации издания, новое общественное пространство появится на пересечении улиц Лыткина и Тентюковская.

Сейчас это место запущено и заросло. План по благоустройству уже подготовлен: обустроят дорожки, поставят скамейки, проведут освещение, установят малые архитектурные формы, а тепловую камеру замаскируют декором. Также предусмотрены парковочные места для автомобилей. Вместо ограждения создадут живую зеленую изгородь.

Финансирование проектирования нового сквера вошло в список задач избирателей, рекомендованных к исполнению в 2024 году. Ранее таким образом профинансировали проект первой части сквера на улице Печорская. На этой территории рядом со школой №26 планируются зоны для спорта, детских развлечений и отдыха взрослых, а также ларек быстрого питания и новая площадка для сбора ТКО.

Однако сроки открытия сквера пока не определены.