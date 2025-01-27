В Сыктывкаре в микрорайоне "Орбита" появится еще один сквер
- 06:30 27 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в микрорайоне "Орбита" обустроят новый сквер. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, новое общественное пространство появится на пересечении улиц Лыткина и Тентюковская.
Сейчас это место запущено и заросло. План по благоустройству уже подготовлен: обустроят дорожки, поставят скамейки, проведут освещение, установят малые архитектурные формы, а тепловую камеру замаскируют декором. Также предусмотрены парковочные места для автомобилей. Вместо ограждения создадут живую зеленую изгородь.
Финансирование проектирования нового сквера вошло в список задач избирателей, рекомендованных к исполнению в 2024 году. Ранее таким образом профинансировали проект первой части сквера на улице Печорская. На этой территории рядом со школой №26 планируются зоны для спорта, детских развлечений и отдыха взрослых, а также ларек быстрого питания и новая площадка для сбора ТКО.
Однако сроки открытия сквера пока не определены.
Напомним, в 2024 году в Сыктывкаре начали обустройство нового сквера "Яблоневая аллея". На месте уже появились малые архитектурные формы, дорожки и светильники. Однако само озеленение территории пройдет лишь в весной 2025 года. На эти цели выделили 2,8 миллиона рублей.