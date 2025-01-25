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Социальная политика лидирует в расходах бюджета Коми на 2024 год

Социальная политика лидирует в расходах бюджета Коми на 2024 годФото из архива Pro Города

В 2024 году бюджет Республики Коми выделил больше всего средств на социальную политику — 33,3 миллиарда рублей, что составило 26,9% от всех расходов. Это почти четверть бюджета региона. Для сравнения, годом ранее приоритетом было образование.

Доходы и расходы: основные цифры

По данным Минфина Коми, доходы региона в 2024 году достигли 121,78 миллиарда рублей, что на 6,5 миллиарда больше, чем в 2023-м. Расходы составили 123,71 миллиарда рублей, увеличившись на 5,1 миллиарда. Дефицит бюджета сократился до 1,9 миллиарда рублей против 3,4 миллиарда в прошлом году. 

Куда ушли деньги?

Как пишет БНК, основные расходы пришлись на три ключевые сферы: 

  • Социальная политика — 33,3 млрд рублей (26,9%); 
  • Образование — 32,6 млрд рублей (26,3%); 
  • Здравоохранение — 12,7 млрд рублей (9,9%). 

Вместе эти направления забрали 63% бюджета.

Национальная экономика получила 18,7 млрд рублей (15,1%), а жилищно-коммунальное хозяйство — 9,8 млрд (7,9%). Меньше всего средств выделили на охрану окружающей среды (117 млн рублей) и национальную оборону (62 млн рублей). 

Исполнение бюджета: где сэкономили?

Наиболее полно освоили средства в сферах культуры, СМИ и образования — почти 100% от запланированного. В здравоохранении и ЖКХ исполнение оказалось ниже: 96,2% и 87,1% соответственно.

Больше всего неиспользованных средств осталось в разделах «Национальная экономика» и «ЖКХ» — по 1,5 млрд рублей. Также не успели потратить 1 млрд на общегосударственные вопросы и 482 млн на здравоохранение. 

Итоги года

Несмотря на дефицит, бюджет Коми в 2024 году стал более сбалансированным. Социальная сфера осталась в приоритете, а экономика и ЖКХ, хотя и получили значительные суммы, не смогли освоить их полностью. Это говорит о необходимости более эффективного планирования в будущем.

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