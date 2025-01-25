Социальная политика лидирует в расходах бюджета Коми на 2024 год
- 01:00 26 января
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- Анастасия Амелькина
В 2024 году бюджет Республики Коми выделил больше всего средств на социальную политику — 33,3 миллиарда рублей, что составило 26,9% от всех расходов. Это почти четверть бюджета региона. Для сравнения, годом ранее приоритетом было образование.
Доходы и расходы: основные цифры
По данным Минфина Коми, доходы региона в 2024 году достигли 121,78 миллиарда рублей, что на 6,5 миллиарда больше, чем в 2023-м. Расходы составили 123,71 миллиарда рублей, увеличившись на 5,1 миллиарда. Дефицит бюджета сократился до 1,9 миллиарда рублей против 3,4 миллиарда в прошлом году.
Куда ушли деньги?
Как пишет БНК, основные расходы пришлись на три ключевые сферы:
- Социальная политика — 33,3 млрд рублей (26,9%);
- Образование — 32,6 млрд рублей (26,3%);
- Здравоохранение — 12,7 млрд рублей (9,9%).
Вместе эти направления забрали 63% бюджета.
Национальная экономика получила 18,7 млрд рублей (15,1%), а жилищно-коммунальное хозяйство — 9,8 млрд (7,9%). Меньше всего средств выделили на охрану окружающей среды (117 млн рублей) и национальную оборону (62 млн рублей).
Исполнение бюджета: где сэкономили?
Наиболее полно освоили средства в сферах культуры, СМИ и образования — почти 100% от запланированного. В здравоохранении и ЖКХ исполнение оказалось ниже: 96,2% и 87,1% соответственно.
Больше всего неиспользованных средств осталось в разделах «Национальная экономика» и «ЖКХ» — по 1,5 млрд рублей. Также не успели потратить 1 млрд на общегосударственные вопросы и 482 млн на здравоохранение.
Итоги года
Несмотря на дефицит, бюджет Коми в 2024 году стал более сбалансированным. Социальная сфера осталась в приоритете, а экономика и ЖКХ, хотя и получили значительные суммы, не смогли освоить их полностью. Это говорит о необходимости более эффективного планирования в будущем.