Социальная политика лидирует в расходах бюджета Коми на 2024 год

Фото из архива Pro Города

В 2024 году бюджет Республики Коми выделил больше всего средств на социальную политику — 33,3 миллиарда рублей, что составило 26,9% от всех расходов. Это почти четверть бюджета региона. Для сравнения, годом ранее приоритетом было образование. Доходы и расходы: основные цифры

По данным Минфина Коми, доходы региона в 2024 году достигли 121,78 миллиарда рублей, что на 6,5 миллиарда больше, чем в 2023-м. Расходы составили 123,71 миллиарда рублей, увеличившись на 5,1 миллиарда. Дефицит бюджета сократился до 1,9 миллиарда рублей против 3,4 миллиарда в прошлом году.

Куда ушли деньги?

Как пишет БНК, основные расходы пришлись на три ключевые сферы:

Социальная политика — 33,3 млрд рублей (26,9%);

Образование — 32,6 млрд рублей (26,3%);

Здравоохранение — 12,7 млрд рублей (9,9%).

Вместе эти направления забрали 63% бюджета.

Национальная экономика получила 18,7 млрд рублей (15,1%), а жилищно-коммунальное хозяйство — 9,8 млрд (7,9%). Меньше всего средств выделили на охрану окружающей среды (117 млн рублей) и национальную оборону (62 млн рублей).

Исполнение бюджета: где сэкономили?

Наиболее полно освоили средства в сферах культуры, СМИ и образования — почти 100% от запланированного. В здравоохранении и ЖКХ исполнение оказалось ниже: 96,2% и 87,1% соответственно.

Больше всего неиспользованных средств осталось в разделах «Национальная экономика» и «ЖКХ» — по 1,5 млрд рублей. Также не успели потратить 1 млрд на общегосударственные вопросы и 482 млн на здравоохранение.

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