Коми колобки против бургеров: как национальная кухня стала трендом среди молодежи

В Коми нашли вкусный и полезный ответ западному фастфуду. Местные колобки, приготовленные по старинным рецептам, теперь станут альтернативой бургерам для детей и подростков.

Министерство национальной политики Коми представило уникальный проект, который объединил традиции и современность. В рамках гастрономической экспедиции в Прилузский район этнографы и рестораторы открыли старинные рецепты коми кухни. Одним из главных открытий стали колобки — круглые хлебцы, которые теперь предлагают как полезную замену бургерам.