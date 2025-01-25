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Коми колобки против бургеров: как национальная кухня стала трендом среди молодежи

Коми колобки против бургеров: как национальная кухня стала трендом среди молодежиФото из архива Pro Города

В Коми нашли вкусный и полезный ответ западному фастфуду. Местные колобки, приготовленные по старинным рецептам, теперь станут альтернативой бургерам для детей и подростков.

Министерство национальной политики Коми представило уникальный проект, который объединил традиции и современность. В рамках гастрономической экспедиции в Прилузский район этнографы и рестораторы открыли старинные рецепты коми кухни. Одним из главных открытий стали колобки — круглые хлебцы, которые теперь предлагают как полезную замену бургерам. 

Как сообщает в своей статье Комиинформ, колобки можно наполнять мясными котлетами, сыром, зеленью и овощами, создавая вкусный и сытный перекус. Участники экспедиции уверены, что такой подход поможет популяризировать национальную кухню среди молодежи. 

Кроме колобков, в меню ресторанов Республики Коми появились шаньги с картофелем, грибные пирожки и малиновый кисель в виде десерта под чай. Все эти блюда вошли в сборник рецептов, который скоро станет доступен онлайн. 

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