Синоптики рассказали о погоде в Коми 26 января

В Республике Коми 26 января ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. На большей части территории прогнозируется небольшой снегопад, который в отдельных районах может усилиться до умеренного.

Местами в Коми в воскресенье вероятны гололедные явления и изморозь, что создаст сложные условия для передвижения. Также в некоторых районах возможна метель, особенно в северных и восточных частях региона. Ветер будет дуть преимущественно с южного направления со скоростью 6-11 м/с. В дневное время в Воркутинском районе ожидаются порывы ветра до 14 м/с, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.