Синоптики рассказали о погоде в Коми 26 января
- 21:45 25 января
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- Анастасия Амелькина
В Республике Коми 26 января ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. На большей части территории прогнозируется небольшой снегопад, который в отдельных районах может усилиться до умеренного.
Местами в Коми в воскресенье вероятны гололедные явления и изморозь, что создаст сложные условия для передвижения. Также в некоторых районах возможна метель, особенно в северных и восточных частях региона. Ветер будет дуть преимущественно с южного направления со скоростью 6-11 м/с. В дневное время в Воркутинском районе ожидаются порывы ветра до 14 м/с, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.
Температурный режим будет варьироваться в зависимости от района: ночью столбики термометров покажут от -3 до -8°С, однако при прояснении температура может опуститься до -18°С. В Воркутинском районе ночью ожидается более сильное похолодание — от -23 до -28°С, а днем температура составит -13…-18°С.
В Сыктывкаре 26 января погода будет характеризоваться облачностью с временными прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, который к дню усилится до умеренного. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 5-10 м/с, что создаст ощущение легкого дискомфорта на улице. Температура воздуха ночью составит -6…-8°С, а днем немного потеплеет до -4…-6°С. Такие условия могут привести к образованию наледи на дорогах и тротуарах, поэтому жителям города рекомендуется быть осторожными при передвижении.