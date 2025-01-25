Железнодорожник из Коми обвинен в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей

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Следственное управление УФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении жителя Усть-Вымского района, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, фигурант, работавший в сфере железнодорожного транспорта, организовал хищение более 1,3 млн рублей у своего работодателя. Об этом пишет БНК.

Как установили следователи, злоумышленник на протяжении восьми месяцев предоставлял в бухгалтерию фиктивные документы, подтверждающие его командировочные расходы. В частности, он использовал поддельный договор аренды жилого помещения, чтобы обосновать выплаты. Полученные средства он присвоил и использовал в личных целях.

В настоящее время сотрудники УФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности. Ведомство подчеркивает, что расследование продолжается, и в случае доказательства вины подозреваемому грозит серьезное наказание.