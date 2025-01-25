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В Сыктывкаре из-за неисправного электрооборудования загорелся киоск

В Сыктывкаре из-за неисправного электрооборудования загорелся киоскФото МЧС по Коми

В Ижемском районе и Сыктывкаре за последние сутки произошло три пожара, причиной которых стали неисправности электрооборудования. К счастью, обошлось без пострадавших, а огнеборцы оперативно справились с возгораниями.

Как сообщает МЧС региона, 24 января в Ижемском районе на улице Школьная в деревне Диюр загорелся легковой автомобиль. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Возгорание было локализовано на площади 4,5 квадратных метра. В тушении участвовали 4 сотрудника МЧС и 2 единицы спецтехники. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования авто. 

В тот же день в Сыктывкаре на улице Оплеснина произошло возгорание киоска. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 12 квадратных метров. На месте работали 9 огнеборцев и 2 единицы техники. По предварительным данным, причиной инцидента также стала неисправность электрооборудования. 

25 января в поселке Том Ижемского района загорелась хозяйственная постройка на улице Центральная. Пожарные оперативно прибыли на место и справились с огнем, который успел охватить 17,5 квадратных метров. В тушении участвовали 5 сотрудников МЧС и пожарная автоцистерна. Предварительная версия причины возгорания — неисправность электропроводки. 

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