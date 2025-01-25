В Сыктывкаре из-за неисправного электрооборудования загорелся киоск

В Ижемском районе и Сыктывкаре за последние сутки произошло три пожара, причиной которых стали неисправности электрооборудования. К счастью, обошлось без пострадавших, а огнеборцы оперативно справились с возгораниями.

Как сообщает МЧС региона, 24 января в Ижемском районе на улице Школьная в деревне Диюр загорелся легковой автомобиль. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Возгорание было локализовано на площади 4,5 квадратных метра. В тушении участвовали 4 сотрудника МЧС и 2 единицы спецтехники. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования авто.