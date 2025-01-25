Почти половина муниципалитетов Коми тратит больше, чем зарабатывает

Фото из архива Pro Города

Самым «богатым» муниципалитетом Коми оказался Сыктывкар. А вот Троицко-Печорский, Койгородский и Вуктыльский районы имеют самые скромные бюджеты, которые составляют менее миллиарда. В 2025 году 9 из 20 муниципалитетов Республики Коми планируют работать с дефицитом бюджета. При этом только семь районов и городов смогли утвердить профицитные бюджеты, а еще четыре — сбалансировали доходы и расходы.

Согласно данным, опубликованным редакцией БНК, общие доходы всех муниципалитетов Коми в 2025 году составят 49,39 миллиардов рублей, что на 5,7% больше, чем в 2024 году. Однако расходы растут еще быстрее: их объем увеличился на 2,8 млрд рублей и достиг 50,25 миллиардов.

Среди лидеров по росту доходов — Воркута, Усть-Куломский район и Усинск. В денежном эквиваленте увеличение равно 762, 427, 375 миллионам соответственно. В то же время Сыктывкар, Ухта и Усть-Вымский район зафиксировали снижение доходной части.