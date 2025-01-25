Страховая компания проиграла суд из-за пропуска срока исковой давности по делу о поврежденном в Коми «Боинге»
- 16:30 25 января
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- Анастасия Амелькина
Арбитражный суд Коми отказал страховой компании «Югория» во взыскании 65,5 млн рублей с «Комиавиатранса» за инцидент с самолетом Boeing 737-500, который «сел на брюхо» в аэропорту Усинска в 2020 году.
В феврале 2020 года самолет Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, повредив шасси и «сев на брюхо». Как пишет БНК, инцидент произошел из-за столкновения с снежным бруствером, образованным при очистке взлетно-посадочной полосы. Несмотря на серьезные повреждения самолета, обошлось без жертв: из 94 пассажиров и шести членов экипажа пострадала лишь девочка, получившая обморожение рук.
Страховая компания «Сургутнефтегаз» выплатила «ЮТэйр» 121,6 млн рублей за полную гибель воздушного судна, однако позже, после реорганизации, ее правопреемник — «Югория» — попытался взыскать часть ущерба с «Комиавиатранса». Иск был подан в августе 2024 года, но суд отказал в удовлетворении требований, сославшись на пропуск срока исковой давности.
Судья указал, что течение срока началось в день происшествия — 9 февраля 2020 года, а не в сентябре 2022 года, когда был вынесен приговор в отношении виновных лиц. Таким образом, иск был подан с опозданием более чем на год.