Страховая компания проиграла суд из-за пропуска срока исковой давности по делу о поврежденном в Коми «Боинге»

Арбитражный суд Коми отказал страховой компании «Югория» во взыскании 65,5 млн рублей с «Комиавиатранса» за инцидент с самолетом Boeing 737-500, который «сел на брюхо» в аэропорту Усинска в 2020 году.

В феврале 2020 года самолет Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, повредив шасси и «сев на брюхо». Как пишет БНК, инцидент произошел из-за столкновения с снежным бруствером, образованным при очистке взлетно-посадочной полосы. Несмотря на серьезные повреждения самолета, обошлось без жертв: из 94 пассажиров и шести членов экипажа пострадала лишь девочка, получившая обморожение рук.