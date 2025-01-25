На дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар в текущем году начнется ремонт двух мостов

В 2025 году жители и гости Республики Коми смогут заметить активные изменения на автодорогах региона. Между Сыктывкаром и Нарьян-Маром начнутся работы по ремонту двух ключевых мостов.

Планируется также возобновление строительства моста через реку Лемью в Корткеросском районе, что обещает существенно улучшить транспортную доступность в этом направлении. Параллельно стартует реконструкция краснозатонского моста, соединяющего берега реки Сысола.