На дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар в текущем году начнется ремонт двух мостов
- 14:30 25 января
- 16+
- Анастасия Амелькина
В 2025 году жители и гости Республики Коми смогут заметить активные изменения на автодорогах региона. Между Сыктывкаром и Нарьян-Маром начнутся работы по ремонту двух ключевых мостов.
Планируется также возобновление строительства моста через реку Лемью в Корткеросском районе, что обещает существенно улучшить транспортную доступность в этом направлении. Параллельно стартует реконструкция краснозатонского моста, соединяющего берега реки Сысола.
По информации из социальных сетей врио Главы Коми, были определены компании-подрядчики для работы над всеми тремя объектами. Особое внимание будет уделено контролю качества, так как, по словам Ростислава Гольдштейна, это "вопрос удобства и обеспечения транспортной доступности для жителей".
Особое внимание будет уделено мосту через реку Турунъель, находящемуся на трассе Усть-Уса — Харьягинский. Данный участок подлежит масштабному редизайну, который включает ремонт опор и балок, укладку нового асфальтобетонного покрытия и установку систем ограждений. Общая сумма контракта составила 113,8 миллиона рублей, и проведение работ поручено компании ООО «Архангельские дороги и мосты». Все эти мероприятия направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры, что важно не только для улучшения внутригородского сообщения, но и для развития региона в целом.