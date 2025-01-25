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На дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар в текущем году начнется ремонт двух мостов

На дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар в текущем году начнется ремонт двух мостовФото со страницы Ростислава Гольдштейна

В 2025 году жители и гости Республики Коми смогут заметить активные изменения на автодорогах региона. Между Сыктывкаром и Нарьян-Маром начнутся работы по ремонту двух ключевых мостов.

Планируется также возобновление строительства моста через реку Лемью в Корткеросском районе, что обещает существенно улучшить транспортную доступность в этом направлении. Параллельно стартует реконструкция краснозатонского моста, соединяющего берега реки Сысола.

По информации из социальных сетей врио Главы Коми, были определены компании-подрядчики для работы над всеми тремя объектами. Особое внимание будет уделено контролю качества, так как, по словам Ростислава Гольдштейна, это "вопрос удобства и обеспечения транспортной доступности для жителей".

Особое внимание будет уделено мосту через реку Турунъель, находящемуся на трассе Усть-Уса — Харьягинский. Данный участок подлежит масштабному редизайну, который включает ремонт опор и балок, укладку нового асфальтобетонного покрытия и установку систем ограждений. Общая сумма контракта составила 113,8 миллиона рублей, и проведение работ поручено компании ООО «Архангельские дороги и мосты». Все эти мероприятия направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры, что важно не только для улучшения внутригородского сообщения, но и для развития региона в целом.

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