Два ДТП с пожилыми пешеходами за 10 минут: в Коми водители сбили 80-летних женщин
- 12:45 25 января
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- Анастасия Амелькина
В Республике Коми за один час произошли два наезда на пожилых пешеходов. В Ухте и Сыктывкаре водители сбили женщин в возрасте 80 лет на нерегулируемых переходах. Обе пострадавшие госпитализированы с серьезными травмами.
В Ухте 24 января в 11:30 водитель 1984 года рождения, управлявший автомобилем «Нива», сбил 82-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел напротив дома №11 по улице Набережная газовиков. По предварительным данным, пешеход получила перелом ключицы и была доставлена в больницу. Водитель, имеющий стаж с 2002 года, сейчас проходит проверку.
Как сообщает УГИБДД по Коми, спустя всего шесть минут, в 11:36, аналогичное происшествие зафиксировали в Сыктывкаре. На улице Корткеросской, напротив дома №9, водитель 1980 года рождения на автомобиле Hyundai ix35 сбил 80-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшая получила автотравму, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Ее экстренно госпитализировали. Водитель, получивший права в 1998 году, также находится под следствием.
Госавтоинспекция Коми напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на пешеходных переходах, особенно вблизи жилых зон. Ведомство также призывает пешеходов использовать светоотражающие элементы в темное время суток.