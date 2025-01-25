Два ДТП с пожилыми пешеходами за 10 минут: в Коми водители сбили 80-летних женщин

В Республике Коми за один час произошли два наезда на пожилых пешеходов. В Ухте и Сыктывкаре водители сбили женщин в возрасте 80 лет на нерегулируемых переходах. Обе пострадавшие госпитализированы с серьезными травмами.

В Ухте 24 января в 11:30 водитель 1984 года рождения, управлявший автомобилем «Нива», сбил 82-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел напротив дома №11 по улице Набережная газовиков. По предварительным данным, пешеход получила перелом ключицы и была доставлена в больницу. Водитель, имеющий стаж с 2002 года, сейчас проходит проверку.