Ольга Сотникова сохранила пост ректора СГУ имени Питирима Сорокина

Фото с телеграм-канала Ольги Сотниковой

На конференции работников и обучающихся Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина состоялись выборы ректора. Действующий руководитель вуза Ольга Сотникова одержала победу, набрав большинство голосов. В Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина завершилась конференция по выборам ректора. По данным телеграм-канала Ольги Сотниковой, за неё проголосовали 66 участников конференции. Ее основной конкурент, проректор по научной и инновационной деятельности Наталья Новикова, получила поддержку шести человек.

31 участник голосования выступил против всех кандидатов, а трое испортили бюллетени. Таким образом, Ольга Сотникова сохранила свою должность, продолжив руководство университетом.