Ольга Сотникова сохранила пост ректора СГУ имени Питирима Сорокина
- 11:45 25 января
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- Анастасия Амелькина
На конференции работников и обучающихся Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина состоялись выборы ректора. Действующий руководитель вуза Ольга Сотникова одержала победу, набрав большинство голосов.
В Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина завершилась конференция по выборам ректора. По данным телеграм-канала Ольги Сотниковой, за неё проголосовали 66 участников конференции. Ее основной конкурент, проректор по научной и инновационной деятельности Наталья Новикова, получила поддержку шести человек.
31 участник голосования выступил против всех кандидатов, а трое испортили бюллетени. Таким образом, Ольга Сотникова сохранила свою должность, продолжив руководство университетом.
Напомним, изначально на пост ректора претендовали четыре кандидата: проректор по цифровой трансформации Владимир Миронов, проректор по научной деятельности Наталья Новикова, директор Юридического института Василий Потапов и действующий ректор Ольга Сотникова. Однако в ходе предвыборной гонки Василий Потапов не прошел аттестацию Минобрнауки РФ, а Владимир Миронов добровольно снял свою кандидатуру. Ольга Сотникова, возглавляющая университет с 2019 года, продолжит реализацию стратегических проектов вуза, включая развитие научной деятельности и цифровой трансформации образовательных процессов.