Эжвинскую поликлинику обязали устранить кадровый дефицит

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В Эжвинской районной поликлинике Сыктывкара выявлен острый дефицит медицинских специалистов. Об этом пишет БНК. По итогам проверки прокуратуры района установлено, что в учреждении отсутствуют ключевые врачи, включая гастроэнтеролога, ревматолога, эпидемиолога, специалиста по физической и реабилитационной медицине, а также педиатра по паллиативной помощи. Из-за нехватки кадров пациенты вынуждены обращаться за консультациями в медицинские учреждения за пределами района, что нарушает принцип доступности медицинской помощи. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием устранить нарушения.

Часть требований уже выполнена: в ходе судебного разбирательства поликлиника трудоустроила ревматолога и педиатра по паллиативной помощи. Однако суд обязал Министерство здравоохранения Коми и руководство поликлиники до июля 2026 года обеспечить учреждение гастроэнтерологом, эпидемиологом и врачом по физической и реабилитационной медицине. Решение суда вступило в силу в январе 2025 года.