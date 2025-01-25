Сыктывкарские коммунальщики против снежных заторов: за месяц эвакуировано 8 автомобилей
- 08:45 25 января
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре продолжается борьба с автомобилями, которые создают препятствия для уборки снега. За последний месяц на штрафстоянку отправились 8 машин, припаркованных в неположенных местах.
В Сыктывкаре за минувший месяц на штрафстоянку было отправлено 8 автомобилей, которые мешали проведению снегоуборочных работ. По данным МКП "Дорожное хозяйство", по две машины были эвакуированы с улиц Малышева и Свободы, а также по одной — с Покровского бульвара, улиц Осипенко и Пушкина.
Как пишет Комиинформ, в ночь на вчерашний день к этому списку добавилось еще одно транспортное средство, припаркованное на улице Карла Маркса. Как отмечают в Госавтоинспекции, количество эвакуированных машин могло быть значительно больше, если бы не профилактические звонки нарушителям. Сотрудники ведомства заранее предупреждают автовладельцев о необходимости освободить место для уборки снега, хотя такая практика не входит в их прямые обязанности.
"Мы стараемся идти навстречу жителям, особенно в зимний период, когда каждая минута на счету. Однако это не отменяет ответственности водителей за соблюдение правил дорожного движения", — пояснили в ГИБДД.
Стоит отметить, что в условиях суровой зимы и обильных снегопадов своевременная уборка улиц становится критически важной. Неправильно припаркованные автомобили не только затрудняют работу коммунальщиков, но и создают опасные ситуации для других участников дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает: игнорирование запрещающих знаков и парковка в неположенных местах могут привести не только к эвакуации, но и к штрафам. Владельцам автомобилей рекомендуется внимательнее относиться к правилам парковки, особенно в зимний период.