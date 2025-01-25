Сыктывкарские коммунальщики против снежных заторов: за месяц эвакуировано 8 автомобилей

В Сыктывкаре продолжается борьба с автомобилями, которые создают препятствия для уборки снега. За последний месяц на штрафстоянку отправились 8 машин, припаркованных в неположенных местах.

В Сыктывкаре за минувший месяц на штрафстоянку было отправлено 8 автомобилей, которые мешали проведению снегоуборочных работ. По данным МКП "Дорожное хозяйство", по две машины были эвакуированы с улиц Малышева и Свободы, а также по одной — с Покровского бульвара, улиц Осипенко и Пушкина.

Как пишет Комиинформ, в ночь на вчерашний день к этому списку добавилось еще одно транспортное средство, припаркованное на улице Карла Маркса. Как отмечают в Госавтоинспекции, количество эвакуированных машин могло быть значительно больше, если бы не профилактические звонки нарушителям. Сотрудники ведомства заранее предупреждают автовладельцев о необходимости освободить место для уборки снега, хотя такая практика не входит в их прямые обязанности.