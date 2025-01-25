Морозы и снегопады: какой будет погода в Коми 25 января
- 06:30 25 января
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- Анастасия Амелькина
Суббота в Коми будет морозной и снежной. В некоторых районах температура опустится до -35 градусов, а где-то потеплеет до 0°C.
Как сообщает ЦГМС региона, 25 января в Республике Коми прогнозируется облачная погода с осадками. Ночью в южных и восточных районах возможны умеренные осадки, днем ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах вероятны гололед и изморозь, а также туман. Ветер южного направления составит 3-8 м/с, на юге порывы до 12 м/с. Температура ночью и днем составит -5…-10°C, на севере и в центре — до -15°C, при прояснении до -25°C. На юго-западе днем ожидается 0…-5°C.
На крайнем северо-востоке и в Усинском районе временами будет идти небольшой снег, в Воркутинском районе осадков не ожидается. Температура опустится до -22…-27°C, а в Воркутинском районе — до -30…-35°C.
В Сыктывкаре 25 января будет облачно, пройдет снег, возможен гололед. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем -3…-5°C. Жителям региона рекомендуется быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.