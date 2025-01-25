Морозы и снегопады: какой будет погода в Коми 25 января

Суббота в Коми будет морозной и снежной. В некоторых районах температура опустится до -35 градусов, а где-то потеплеет до 0°C.

Как сообщает ЦГМС региона, 25 января в Республике Коми прогнозируется облачная погода с осадками. Ночью в южных и восточных районах возможны умеренные осадки, днем ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах вероятны гололед и изморозь, а также туман. Ветер южного направления составит 3-8 м/с, на юге порывы до 12 м/с. Температура ночью и днем составит -5…-10°C, на севере и в центре — до -15°C, при прояснении до -25°C. На юго-западе днем ожидается 0…-5°C.