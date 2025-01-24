В Коми за неделю подорожали яблоки, бананы и картофель
- 01:00 25 января
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- Инесса Богатая
На прошлой неделе в Республике Коми наблюдались колебания цен на ключевые товары и услуги. Среди продовольствия выросла стоимость на маргарин, рис и творог, в то время как колбасы и мука стали стоить меньше.
ПВ период с 14 по 20 января в Коми произошли изменения в цене ряда товаров и услуг. Стоимость маргарина и риса увеличилась на 1, 3%, пшена — на 1, 2%, творога — на 1%. Зато варёные колбасы (-4, 0%), пшеничная мука (-2, 1%), вермишель (-1, 9%), гречневая крупа (-1, 7%) и свинина (-1, 1%) стали дешевле.
По данным Комистата, на рынке фруктов и овощей также зафиксированы изменения. Цены на бананы увеличились на 4, 4%, белокочанную капусту — на 4, 1%, репчатый лук — на 3, 3%, картофель — на 3, 2%, яблоки — на 2, 6%, а помидоры — на 1, 8%. Заметно снизились цены на огурцы и морковь.
Отечественные препараты, такие как анальгин, активированный уголь, корвалол и нимесулид показали рост цен. В то же время стоимость трекрезана уменьшилась на 1, 3%.
Среди товаров первой необходимости туалетная бумага подорожала на 2, 7%, тогда как детские подгузники стали на 2, 2% дешевле. Также упали цены на хозяйственное мыло, зубные щетки и стиральные порошки.
В сегменте непродовольственных товаров заметно подорожали автомобили отечественных марок на 2, 6%, электрические пылесосы — на 2, 5%, шампуни — на 1, 9%, смартфоны — на 1, 4% и телевизоры — на 1, 2%.
Цены на бензин упали на 0, 5%, в то время как стоимость дизельного топлива осталась неизменной. Среди услуг заметно подорожали путёвки в санатории — на 8, 9%. Также на 1% увеличилась стоимость проживания в трёхзвёздочных гостиницах и услуги мойки легкового автомобиля.