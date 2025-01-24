В Коми за неделю подорожали яблоки, бананы и картофель

На прошлой неделе в Республике Коми наблюдались колебания цен на ключевые товары и услуги. Среди продовольствия выросла стоимость на маргарин, рис и творог, в то время как колбасы и мука стали стоить меньше.

ПВ период с 14 по 20 января в Коми произошли изменения в цене ряда товаров и услуг. Стоимость маргарина и риса увеличилась на 1, 3%, пшена — на 1, 2%, творога — на 1%. Зато варёные колбасы (-4, 0%), пшеничная мука (-2, 1%), вермишель (-1, 9%), гречневая крупа (-1, 7%) и свинина (-1, 1%) стали дешевле.