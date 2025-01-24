Про мошенников можно забыть: квитанции Коми энергосбытовой компании теперь на "Госуслугах"

Коми энергосбытовая компания первая в России реализовала возможность получения квитанций через портал "Госуслуги". Основное преимущество такого способа – защита от мошенничества с фальсификацией платежных документов.

В декабре многие клиенты получили первые уведомления от компании через портал "Госуслуг" с предложением протестировать новый сервис и успешно совершили подписку на регулярную доставку квитанций таким способом. Такие уведомления придут еще большему количеству собственников жилых помещений в начале февраля.