Про мошенников можно забыть: квитанции Коми энергосбытовой компании теперь на "Госуслугах"
- 13:09 24 января
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- Александра Клюенкова
Коми энергосбытовая компания первая в России реализовала возможность получения квитанций через портал "Госуслуги". Основное преимущество такого способа – защита от мошенничества с фальсификацией платежных документов.
В декабре многие клиенты получили первые уведомления от компании через портал "Госуслуг" с предложением протестировать новый сервис и успешно совершили подписку на регулярную доставку квитанций таким способом. Такие уведомления придут еще большему количеству собственников жилых помещений в начале февраля.
"Коми энергосбытовая компания первой среди энергосбытовых организаций России начала сотрудничество по доставке квитанций с государственным порталом. Это максимально защищённый сервис, что особенно важно сейчас, когда активность мошенников, в том числе в сфере ЖКХ, достигла беспрецедентных масштабов. В нашей республике 98% жителей зарегистрированы в Госуслугах, что позволяет нам верить в успех нового сервиса. Кроме того, это очень удобный канал, который заслуженно пользуется популярностью и доверием граждан и позволяет всем собственникам одновременно контролировать состояние расчетов", - рассказала генеральный директор компании Елена Борисова.
Такое решение компании связано не только с целью защиты от мошенников, удобством для клиента и экологической направленностью, а также является вынужденной мерой поиска альтернативной доставки квитанций жителям из-за наличия жалоб клиентов на качество и сроки почтовой доставки бумажных квитанций.
Территориальная специфика региона с наличием большого количества удалённых малонаселенных районов такова, что обеспечить своевременную доставку бумажных квитанций альтернативными способами, кроме почтовой, практически невозможно.
Поэтому компания призывает своих клиентов выбрать удобный для них формат доставки электронной квитанции, и в качестве самой достойной доверия альтернативы, рассмотреть "Госуслуги".