Сантехник из Коми взял более миллиона рублей в долг и перевел мошенникам

Житель Сосногорска, чтобы участвовать в биржевых операциях, оформлял кредиты под видом медицинских расходов. Об этом сообщает МВД по Коми.

В полицию города обратился 49-летний сантехник с заявлением, что стал жертвой мошенничества. Мужчина рассказал, что в мессенджере его нашел предполагаемый финансовый эксперт, который искал учеников для своей команды и за скромное вознаграждение обещал обучать их биржевой торговле. Он описывал перспективы заманчивыми: вкладывать средства под его руководством и получать прибыль без особых усилий.