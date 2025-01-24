Сантехник из Коми взял более миллиона рублей в долг и перевел мошенникам
- 16:30 24 января
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- Инесса Богатая
Житель Сосногорска, чтобы участвовать в биржевых операциях, оформлял кредиты под видом медицинских расходов. Об этом сообщает МВД по Коми.
В полицию города обратился 49-летний сантехник с заявлением, что стал жертвой мошенничества. Мужчина рассказал, что в мессенджере его нашел предполагаемый финансовый эксперт, который искал учеников для своей команды и за скромное вознаграждение обещал обучать их биржевой торговле. Он описывал перспективы заманчивыми: вкладывать средства под его руководством и получать прибыль без особых усилий.
Лжеконсультант создал человеку личный кабинет на фальшивой биржевой платформе и на протяжении четырех месяцев демонстрировал в графиках и диаграммах высокую доходность вложений. Мошенник ежедневно общался с пострадавшим, давал основы инвестирования, упрашивал покупать дорогие, но фиктивные активы и подсказывал, как одурачить банки для получения кредитов.
В конечном итоге неопытный инвестор, под давлением своего "советника", оформил кредиты на 500 тысяч рублей под предлогом медицинских расходов и занял 600 тысяч у знакомых. Все эти средства он перевел на счета, указанные мошенником, в качестве вложений.
Когда заявитель решил выйти из проекта и попытаться вернуть часть инвестиций, его "инструктор" заблокировал доступ в аккаунт и перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.