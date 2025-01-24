18% сыктывкарцев становились жертвами телефонных мошенников
- 12:45 24 января
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- Инесса Богатая
18% жителей Сыктывкара становились жертвами обмана, теряя деньги или имущество. В опросе, проведенном сервисом SuperJob, приняли участие экономически активные жители столиц Коми.
Мошенники становятся все более изощренными: современные технологии позволяют им похищать и злоупотреблять биометрическими данными. 17% сыктывкарцев сообщили, что получают звонки от мошенников каждый день, один из четырех (26%) получает такие звонки несколько раз в неделю, и столько же жителей сталкиваются с подозрительными звонками несколько раз в месяц. Только каждый седьмой участник опроса заявил, что ни разу не имел дела с подозрительными звонками.
Из комментариев сыктывкарцев стало ясно, что звонившие с неизвестных номеров чаще всего представляются работниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других коммунальных служб.
18% жителей города попадались на уловки аферистов. Некоторые теряли деньги или имущество. Из опрошенных 10% становились жертвами мошенников один раз, 8% — несколько раз. Среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, больше всего пострадавших от злоумышленников (19%).