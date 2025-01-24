18% сыктывкарцев становились жертвами телефонных мошенников

18% жителей Сыктывкара становились жертвами обмана, теряя деньги или имущество. В опросе, проведенном сервисом SuperJob, приняли участие экономически активные жители столиц Коми.

Мошенники становятся все более изощренными: современные технологии позволяют им похищать и злоупотреблять биометрическими данными. 17% сыктывкарцев сообщили, что получают звонки от мошенников каждый день, один из четырех (26%) получает такие звонки несколько раз в неделю, и столько же жителей сталкиваются с подозрительными звонками несколько раз в месяц. Только каждый седьмой участник опроса заявил, что ни разу не имел дела с подозрительными звонками.