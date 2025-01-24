В Сыктывкаре в корпусе Гимназии имени А.С. Пушкина продолжаются ремонтные работы
- 10:45 24 января
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- Инесса Богатая
В гимназии имени А.С. Пушкина продолжаются масштабные ремонтные работы. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
Здание, расположенное по адресу Орджоникидзе, 15, построили в период с 1911 по 1914 годы. Отметим, что его признали объектом культурного наследия федерального уровня.
На данный момент проведены подготовительные и демонтажные работы, удаление старой краски и штукатурки с внутренних стен, выполнен ремонт фасада, цоколя и крыши, осуществлена замена оконных блоков и установлена система отопления.
В соответствии с охранными обязательствами, во время капитального ремонта планируется полное восстановление и сохранение исторического облика фасада, кровли, потолочных розеток в актовом зале, парадной лестницы, кованных деталей лестничных пролетов и сохраненной напольной метлахской плитки.
Напомним, прокурор Республики Коми Николай Егоров осуществил проверку соблюдения требований законодательства при проведении капитального ремонта школ № 22 и 31, расположенных в Эжвинском районе города Сыктывкар. Предметом проверки стало несоблюдение подрядными организациями установленных сроков выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях.