В Сыктывкаре в корпусе Гимназии имени А.С. Пушкина продолжаются ремонтные работы

Фото администрации Сыктывкара

В гимназии имени А.С. Пушкина продолжаются масштабные ремонтные работы. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Сыктывкара Владимир Голдин. Здание, расположенное по адресу Орджоникидзе, 15, построили в период с 1911 по 1914 годы. Отметим, что его признали объектом культурного наследия федерального уровня.

На данный момент проведены подготовительные и демонтажные работы, удаление старой краски и штукатурки с внутренних стен, выполнен ремонт фасада, цоколя и крыши, осуществлена замена оконных блоков и установлена система отопления.

В соответствии с охранными обязательствами, во время капитального ремонта планируется полное восстановление и сохранение исторического облика фасада, кровли, потолочных розеток в актовом зале, парадной лестницы, кованных деталей лестничных пролетов и сохраненной напольной метлахской плитки.