В Сыктывкаре из-за нарушения сроков ремонта в школах №22 и №31 прокуратура организовала проверку
- 09:50 23 января
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- Инесса Богатая
Прокурор Республики Коми Николай Егоров провел проверку соблюдения законодательства при капитальном ремонте школ № 22 и № 31, расположенных в Эжвинском районе Сыктывкара.
Ремонтные работы на этих объектах осуществляются в рамках программы "Развитие образования".
Причиной проверки стало нарушение подрядчиками сроков выполнения ремонта в школах.
Кроме того, глава регионального надзорного ведомства посетил здание школы № 30 в микрорайоне Емваль Эжвинского района, которое заработало в сентябре прошлого года. Николай Егоров проверил устранение нарушений, выявленных проверяющими органами после начала использования здания.
Отметим, что по распоряжению прокурора Республики Коми прокуратура Эжвинского района Сыктывкара начала проверку деятельности ООО "Тонус Плюс", выступающего подрядчиком ремонтных работ в школах, а также заказчиков этих работ.
Добавим, что после проведения проверки прокуратура вынесет решение о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.