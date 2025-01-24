На Сыктывкарском ЛПК подвели итоги работы в 2024 году

Фото: АО «СЛПК»

На предприятии рассказали о достижениях в области производства, лесозаготовки, охраны окружающей среды и корпоративной социальной ответственности. — Прошедший год был непростым, но, тем не менее, успешным для Сыктывкарского ЛПК. Наши достижения и результаты говорят о том, что, несмотря на все сложности, связанные с переходом на новые комплектующие и оборудование, мы продолжили развиваться, совершенствоваться и по-прежнему занимаем лидирующие позиции в бумажной отрасли, — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.

Производство и лесозаготовка

В 2024 году на комбинате заготовили более 3,4 млн м3 древесины, сварили почти 900 тысяч тонн целлюлозы и выпустили 1,15 миллиона тонн готовой продукции. На ТЭЦ АО «СЛПК» выработано 2,6 миллиарда кВтч электроэнергии.

В рамках развития лесной инфраструктуры построено и введено в действие 130 км дорог круглогодичного действия и 15 мостов. Общая площадь восстановленных лесов составила 16 530 га, на 5400 га ранее высаженных молодых насаждений проведены уходовые мероприятия. В собственном лесопитомнике компании выращено 8,3 млн сеянцев хвойных пород.

В январе прошлого года АО «СЛПК» успешно прошло проверку на соответствие лесоуправления и цепочки поставок новой Национальной системе лесной сертификации, что подтвердило приверженность компании устойчивому лесопользованию, а также прозрачность и легальность поступления древесного сырья на комбинат.

Продукция

Комбинат запустил в производство новый востребованный вид потребительского картона KomiBase Aseptic, который предназначен для изготовления асептической упаковки под продукты с долгим сроком хранения. Крупнейшие российские производители изготавливают из него пакеты для молочных продуктов, соков и вина.

Четыре продукта АО «СЛПК» получили награды по результатам конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Коми»: газетная бумага KomiPress, тарный картон KomiWhite, бумага для струйной цифровой печати KomiJet, книжная бумага кремового оттенка KomiStory. На федеральном уровне книжная бумага была также отмечена дипломом в категории «Новинка».

Охрана окружающей среды

В мае экологи АО «СЛПК» выпустили в Вычегду более 235 тысяч мальков сига в Усть-Вымском районе Республики Коми. Компания участвует в воспроизводстве водных биоресурсов в республике более 10 лет. За это время в бассейны рек Печора, Вычегда и Мезень выпущено более 2,8 миллионов особей ценных промысловых видов рыб — сига, хариуса, стерляди и нельмы.

В сентябре сотрудники АО «СЛПК» и их семьи приняли участие в республиканской экологической акции «Речная лента» по очистке от мусора берегов водных объектов. В ходе мероприятия удалось очистить 9 га береговой зоны реки Вычегда и собрать более 10 кубометров мусора.

В декабре АО «СЛПК» и Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук выпустили брошюру о результатах совместных исследований, цель которых — определить, как заготовка леса с использованием харвестеров и форвардеров влияет на окружающую среду региона. Уникальные исследования проводились в 2017-2023 гг. на территории Усть-Куломского и Сыктывдинского районов Республики Коми.

В конце года комбинат успешно получил комплексное экологическое разрешение. Этот документ свидетельствует о том, что деятельность АО «СЛПК» ведется на высоком уровне в соответствии с наилучшими доступными технологиями.

Корпоративная социальная ответственность

В марте в АО «СЛПК» принят новый коллективный договор. Он предусматривает социальные гарантии сотрудникам комбината сверх установленных законодательством Российской Федерации, среди которых льготные путевки на отдых и оздоровление для сотрудников и их детей, ежедневная частичная компенсация стоимости питания в столовой, жилищная программа, разные виды материальных вознаграждений за труд, материальная помощь по различным поводам, пенсионная программа, социальная защита ветеранов ВОВ, неработающих пенсионеров, инвалидов. Общий бюджет выплат, компенсаций, а также содержания социальных объектов компании в 2024 году составил около 1 миллиарда рублей. В декабре АО «СЛПК» стало призером в конкурсе коллективных договоров среди предприятий Республики Коми, где трудятся свыше 3000 человек.

АО «СЛПК» и Правительство Республики Коми продлили соглашение о социально-экономическом партнерстве с 2025 по 2027 год. Согласно документу комбинат окажет поддержку региону в размере 1,5 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию комплекса социально-значимых мероприятий, ремонт и обслуживание дорог, развитие социальной инфраструктуры, предпринимательства и создание рабочих мест.

На комбинате продолжили реализацию комплексной программы «Мое благополучие», объединяющей главные корпоративные ценности: безопасность, здоровье, развитие и взаимодействие. Все мероприятия программы направлены на то, чтобы создать для сотрудников среду, в которой они будут чувствовать себя комфортно, смогут заботиться о здоровье, безопасности, своем окружении и раскрывать свой потенциал во благо себе и предприятию.

АО «СЛПК» поддержало дальнейшее развитие профориентационного проекта «Выбираем будущее на СЛПК! Остаемся в Коми!» В марте на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» под Сыктывкаром прошла шестая смена проекта, в которой приняли участие почти 40 воспитанников детских домов Республики Коми.

На комбинате стартовал одиннадцатый сезон проекта «Школа будущего специалиста» — образовательного проекта по подготовке потенциальных сотрудников комбината, успешно реализуемый с 2014 года. За десять лет на предприятии обучили 169 студентов высших и средних специальных учебных заведений по различным направлениям: технологов, теплоэнергетиков, механиков, электриков и специалистов по КИПиА. Сейчас около 50% выпускников «школы» трудоустроены на предприятии. В прошлом году к участию пригласили будущих механиков и технологов.